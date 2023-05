Milan-Lazio, Pioli netto sulla sfida di domani: “È quasi da dentro o fuori”

Stefano Pioli ha presentato il match Milan-Lazio che andrà in scena domani alle 15:00, e che delineerà sensibilmente la corsa Champions. Nella conferenza odierna l’allenatore dei rossoneri si è soffermato proprio sull’accesa corsa per un posto nella prossima Champions League e non solo. Difatti Pioli ha parlato anche dello scudetto conquistato dal Napoli, facendo un’analisi sulla stagione disputata in campionato.

Le parole di Pioli sulla corsa Champions e sul Napoli

Conferenza stampa Pioli

Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Lazio non poteva mancare per Pioli la domanda sullo scudetto conquistato ieri dal Napoli. L’allenatore del Milan si è congratulato con i partenopei, mostrando una certa nostalgia ripensando alla scorsa stagione.

Inoltre Pioli si è concentrato sulla corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, con la lotta serrata con Lazio, Juventus, Inter, Atalanta e Roma.

Di seguito le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa.