Milan-Lazio, grave problema per i tifosi: è caos totale

Tra poche ore il Milan di Stefano Pioli affronterà la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro per un match d’alta quota fondamentale per le sorti della corsa Champions League delle due squadre che dovranno dare il tutto per tutto in campo cercando di non lasciare nulla al caso.

La squadra biancoceleste dovrà difendere il proprio secondo posto in classifica che, con appena 5 giornate dalla fine del campionato ed un eventuale vittoria oggi a San Siro contro il Milan, significherebbe qualificazione in Champions in cassaforte.

Guasto su un treno, trasferta a rischio per i tifosi

Gli uomini di Sarri avranno bisogno del supporto dei propri tifosi per la sfida di oggi pomeriggio, ma con ogni probabilità tutto ciò non accadrà a causa di un grave guasto sulla rete ferroviaria che collega Roma e Milano.

Infatti, circa 1000 tifosi, come riportaIl Messaggero, non potranno prendere parte alla trasferta a causa di problemi tecnici di un treno che, a seguito di alcuni guasti, non ha più ricevuto corrente. Il treno fermo da circa 3 ore all’altezza di Roma Tiburtina, ha generato una sorta di coda.

Considerando che al bordo del treno c’erano molteplici turisti intenti a lasciare la Capitale il danno anche d’immagine provocato è a dir poco sconvolgente e la Lazio di Maurizio Sarri con ogni probabilità dovrà rinunciare al supporto di numerosi tifosi per quella che è considerata la partita decisiva per la corsa Champions.