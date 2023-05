Leao in gruppo a Milanello: avete visto cosa fa? (VIDEO)

Sale l’attesa, ma anche un po’ d’ansia, in vista del big match di domani sera contro l’Inter. Il Milan avrà il compito di provare a ribaltare il risultato dell’andata, concluso sul 2 a 0 per i cugini nerazzurri.

Alibi a parte, e complimenti all’Inter per la partita di una settimana fa, il fatto di non aver avuto a disposizione Leao nella gara d’andata ha scombussolato i piani dei rossoneri.

La paura era quella di non averlo a disposizione neanche per il ritorno, ma a tal proposito c’è un’ottima notizia per Pioli, ma anche per tutto il mondo rossonero.

Infatti, il portoghese, stando a quanto confermato da un nostro inviato a Milanello, sembra essere in gran forma.

Pioli sorride, Leao sembra in gran forma

L’infortunio di Leao, contro la Lazio e a ridosso del big match d’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter, è stato un brutto colpo per il Milan.

Non solo l’Inter, però, infatti il portoghese ha saltato anche la trasferta di La Spezia sabato. In entrambi i casi è arrivata una sconfitta e per ben due volte di 2 a 0. La sua assenza si è sentita e non poco, ma adesso potrebbe tornare a disposizione di Pioli.

Sembrano esserci buone notizie in vista di domani sera contro l’Inter. Infatti, l’esterno d’attacco portoghese sembra essere in forma, mentalmente e fisicamente.

Di seguito il video del suo balletto: