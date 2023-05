Milan, Pobega ancora out: i tempi di recupero per il centrocampista

Inizia il mese più importante della stagione rossonera. Maggio vedrà il Milan impegnato in sei gare decisive per il destino in campionato ed europeo.

Il cammino del Diavolo partirà mercoledì 3 con la Cremonese per concludersi con il big match dell’“Allianz Stadium” contro la Juventus. Tra queste due date altre tre gare segneranno il futuro degli uomini di Pioli, attesi dallo scontro con la Lazio e il doppio confronto con l’Inter in Champions League.

L’obiettivo del tecnico rossonero è avere l’intero organico a disposizione per un finale di stagione così concitato. L’infermieria, al momento, è occupata da Zlatan Ibrahimovic, Tommaso Pobega e Alessandro Florenzi.

Pobega recupero infortunio

Milan, si punta a svuotare l’infermieria: quando torna Pobega?

Per il terzino azzurro, vittima di un attacco febbrile, il recupero sarà questione di giorni. Discorso diverso per lo svedese: l’infortunio al polpaccio costringerà il numero 11 a rimanere ai box almeno fino al termine di questo mese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infine, Pobega sta svolgendo lavoro personalizzato per riprendersi dal problema alla costola. Nel mirino dell’ex Torino c’è la semifinale d’andata con i nerazzurri, fissata per mercoledì 10 maggio.