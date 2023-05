Leao-Milan, ottimismo sul rinnovo: spunta un retroscena!

Nonostante il malumore per lo stop rimediato contro la Lazio, Rafael Leao ha mostrato nuovamente apertura al possibile rinnovo con il Milan.

Per quanto riguarda la situazione sul campo dell’esterno portoghese, alla fine gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un’elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Rimane dunque in dubbio la sua presenza per la gara di andata dell’Euroderby di Champions con l’Inter del prossimo 10 maggio. Di qui a mercoledì, le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.

Milan, Leao presente agli ultimi incontri con la dirigenza per il rinnovo

Invece, sul fronte delle trattative per il rinnovo, nelle ultime sono arrivati importanti segnali positivi da parte dell’ex Lille e del suo entourage.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, gli incontri tra le parti continuano ripetutamente da giorni. La notizia che può tranquillizzare il popolo rossonero in merito all’ottimo proseguimento delle trattative è che Leao sia stato presente personalmente agli ultimi due summit con la dirigenza di settimana scorsa e due giorni fa.