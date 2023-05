Date e orari della 38esima giornata di Serie A: quando si gioca Milan-Verona

La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale per quelli che saranno date ed orari dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Ultimi verdetti da scrivere: Atalanta, Roma e Juventus si giocano due posti in Europa League, mentre Spezia e Verona lottano per salvarsi e non retrocedere in Serie B.

Milan Verona Orari

Milan-Verona, si gioca domenica alle 21: gli orari di tutti i match

Di seguito date ed orari dell’ultima giornata di Serie A: