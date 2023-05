Milinkovic Savic-Milan può saltare: c’è la notizia dalla Lazio!

Obiettivo Champions raggiunto con una giornata di anticipo per gli uomini di Stefano Pioli nonostante un campionato davvero sottotono, soprattutto rispetto alla fantastica scorsa annata, che si è conclusa con il tricolore ai danni dell’Inter.

Tanti sono stati gli errori, sul campo e fuori, fatti dalla dirigenza e dallo staff tecnico, giocatori compresi.

Per evitare un’annata simile, soprattutto in campionato, Maldini e Massara sono al lavoro per rinforzare la squadra, che ha bisogno di 3/4 tasselli per compiere quell’upgrade necessario per competere su tutti i fronti.

Maldini Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome che stava circolando per il centrocampo rossonero nelle ultime ore, quello di Milinkovic-Savic, potrebbe clamorosamente saltare.

Questo perchè, spiega il giornale, il serbo, che ha il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe sorprendentemente rinnovare, soprattutto se Lotito aprirà con Sarri, dopo la conquista Champions, un ciclo vincente, facendo mercato e aumentando il livello della rosa.