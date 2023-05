Euroderby, il ministro dello sport Abodi: “Mi auguro lo facciano sia il Milan che l’Inter!”

Milan-Inter di questa sera. ore 21:00, semifinale d’andata di Champions League, non è solo la partita dell’anno per le due compagini, ma è il match più avvincente delle ultime stagioni, sia per i rossoneri e sia per i nerazzurri.

Mentre i tifosi si stanno preparando per il match, i protagonisti della gara stanno facendo la stessa cosa, sono partite nelle quali serve il supporto di tutti, allenatori, giocatori, staff, ma anche gli stessi tifosi.

Inzaghi e Pioli dovranno sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e fare delle scelte ben precise, dopodiché, si spera che la gara sarà uno spettacolo per il calcio..

Proprio questo si augura il Ministro dello Sport Andrea Abodi il quale, a margine del presentazione del bando Sport Missione Comune 2023 promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo, ha parlato del Derby di questa sera.

Le parole

Mi auguro che dal punto di vista dei comportamenti e dei linguaggi da parte di tutti gli attori in campo, non solo calciatori e dirigenti ma anche il pubblico, si riesca a essere all’altezza dello spettacolo e dell’obiettivo che fin qui è stato raggiunto con cinque squadre in semifinale nelle tre competizioni europee, e di queste due addirittura in Champions League.

Poi, in riferimento anche a quanto successo con Vlahovic in Atalanta-.Juventus di Domenica, dice: