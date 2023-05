Nuovo Stadio Milan, Maldini allo scoperto: “C’è una cosa che mi infastidisce”

Paolo Maldini durante il podcast Muschio Selvaggio di Fedez ha parlato anche sulla questione San Siro e nuovo stadio, dimostrandosi assolutamente propenso alla costruzione di un nuovo impianto più moderno.

Frasi forti e decise quelle di Paolo Maldini che spiega il motivo di avere uno stadio nuovo di ultima generazione:

“Se vogliamo vivere di ricordi restiamo a San Siro. La storia la fanno i giocatori. È uno stadio che è cambiato tanto, non è più quello che è stato costruito 80 anni fa. Ma possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo un nuovo stadio moderno che ci permetta di aumentare i ricavi? La cosa che più mi dà fastidio è che la città di Milano ha capito questa cosa, non è possibile non cogliere un’occasione del genere”.