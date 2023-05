Origi-Rebic, decisione presa sul futuro: si pensa all’ex Milan come sostituto!

Si sta per chiudere la stagione 2022-2023, annata molto complicata per il Milan di Stefano Pioli che ha vissuto molti bassi ma anche qualche alto con la conquista della semifinale di Champions.

Al centro dei problemi c’è stato senza dubbio l’attacco dei rossoneri con l’attacco che non ha portato i frutti sperati né dal mercato, né dalle risorse già presenti in rosa con Divock Origi e Ante Rebic che non hanno praticamente mai convinto.

Proprio per questo il belga ed il croato saranno molto probabilmente sacrificati sul mercato, e per questo il Milan ha già messo gli occhi su Stephan El Shaarawy.

Origi Rebic El Shaarawy

Calciomercato Milan, pronto il ritorno di El Shaarawy?

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando al ritorno del “Faraone” come vice Leao.

L’attuale calciatore della Roma però vorrebbe rimanere nella capitale e per questo i rossoneri attendono una sua risposta.

Andrea Mariotti