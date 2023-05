Champions League, -7 all’Euroderby: il caso sugli hotel

Il derby europeo Milan-Inter è sold-out al San Siro, ma non solo.

Dopo i prezzi dei biglietti per la partita abbastanza elevati ecco che scoppia il caso degli hotel a prezzi ancora più alti. Infatti negli hotel che si trovano nelle vicinanze, e non solo di San Siro, a quanto dicono i booking vi sono a prezzi elevatissimi per soggiornare.

Si arriva dunque a prezzi folli. Per due notti il prezzo di una camera doppia o tripla di un hotel a quattro stelle vede triplicato il suo prezzo rispetto a quello che verrebbe richesto normalmente. Tramite una breve ricerca si può notare come tutti gli hotel del territorio vicino allo stadio ora non scendano sotto i 500/600 euro.

Questo avvenimento fa capire come sia stata presa la palla al balzo in una situazione del genere per creare dei profitti in modo immorale. Ciò va indubbiamente contro ciò che rappresenta lo sport in ambito sociale. In questo caso facendolo diventare un bene di pochi e non accessibile a tutti.