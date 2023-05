Milan-Sampdoria, ballottaggio sulla trequarti per Pioli: le probabili formazioni

Questa sera il Milan di Stefano Pioli, dopo la delusione in Champions League, dovrà affrontare in casa la Sampdoria già retrocessa in Serie B dell’ex Inter Dejan Stankovic.

Il Milan è chiamato a rispondere presente, in quanto un altro stop in campionato potrebbe compromettere la corsa verso la conquista di un posto alla prossima Champions League.

Vista la situazione, da oggi fino al termine della stagione, non ci sarà spazio per il turnover. Anche questa sera dovrebbero scendere i titolarissimi.

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in campo ci saranno Rafael Leao e Olivier Giroud, alle loro spalle dovrebbe agire Brahim Diaz, a destra invece Salemaekers è in vantaggio nel ballottaggio con Messias.

A centrocampo invece confermati Tonali e Krunic, che oramai è da considerare come la coppia titolare a causa della lunghissima assenza a cui andrà incontro Bennacer.

In difesa Tomori e Thiaw dovrebbero scalzare Kjaer anche stavolta, mentre sulle fasce spazio per Calabria e Theo Hernandez, con Maignan a difendere la porta. Ancora assente Zlatan Ibrahimovic, si spera nel recupero all’ultima gara di campionato contro il Verona.