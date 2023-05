Saelemaekers-Messias, chi titolare in Juve-Milan? La scelta di Pioli

A ridosso della conclusione di questo campionato di Serie A, la partita in cui il Milan dovrà fronteggiare la Juve stasera sarà non poco significativa per consentire uno sbocco ai massimi livelli delle competizioni europee.

Pioli, Milan

Juve-Milan: i titolari secondo le probabili scelte di Pioli

Secondo le ultime informazioni, come riferito anche da Sky Sport, queste risulterebbero essere le probabili scelte di Pioli per la formazione del Milan contro la Juve:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria; Thiaw; Tomori; Hernandez; Krunic; Tonali; Messias; Diaz; Leao; Giroud.

Tra le scelte di Pioli dovrebbe quindi risultare preminente la preferenza per Messias, in vantaggio su Saelemaekers.

Ci dovrebbero essere Diaz e Leao alle spalle di Giroud. In difesa Thiaw con Tomori.