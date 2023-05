Supercoppa Italiana, il Napoli trova la Fiorentina: il Milan può raggiungere l’Inter?

Da pochi istanti è terminata la finale della Coppa Italia 2022/2023, a trionfare è stata l’Inter di Simone Inzaghi contro la Fiorentina. Al vantaggio della viola firmato da Nico Gonzalez hanno risposto i nerazzurri con una doppietta di Lautaro Martinez. Secondo successo consecutivo nel trofeo, per il tecnico piacentino diventano tre le vittorie complessive.

A questo punto inizia a prendere forma anche il tabellone delle Final Four di Supercoppa Italiana, che debutterà già dal prossimo anno con il nuovo format. Da una parte la semifinale sarà Napoli-Fiorentina dall’altra l’Inter attende la seconda in classifica.

Supercoppa Italiana Frecciarossa

Final Four in Supercoppa: il Milan può ancora sperare di esserci

Nonostante tre dei quattro posti disponibili per le Final Four siano già stati assegnati, il Milan può ancora sperare nella partecipazione alla competizione.

I rossoneri infatti dovrebbero scavalcare la Lazio in classifica, che ad oggi occupa la seconda posizione, che garantirebbe appunto la partecipazione alla Supercoppa.

Attenzione però ad un’altro scenario: con l’Inter già qualificata dopo la vittoria di stasera, se i nerazzurri dovessero concludere secondi in Serie A la squadra di Pioli parteciperebbe anche arrivando terza in classifica, dato che l’Inter, come “lasciapassare per la finale”, utilizzerebbe la Coppa Italia e non più il piazzamento in campionato.

Il punto focale però non cambia: serve scavalcare la squadra di Sarri. Difficile ma non impossible.