Manca sempre meno al big match di ritorno tra Inter e Milan, valevole per le semifinali di Champions League. I rossoneri devono cercare di mettere subito da parte quest’ultima settimana negativa, prima la sconfitta proprio con i nerazzurri nella gara d’andata, poi l’inaspettato ko in campionato contro lo Spezia.

Mister Pioli e i suoi stanno vivendo un periodo difficile, un po’ come successo ad inizio 2023, ma la squadra ha poi risalito la china, grazie anche all’accorgimento tattico attuato dall’allenatore.

La speranza è che presto il Milan si rialzi, già da domani sera, per provare a ribaltare lo 0-2 di una settimana fa e cercare, poi, di guadagnare punti importanti anche in campionato, nelle ultime tre partite che restano.

Della partita di domani sera e del momento della squadra ne parla Sandro Tonali, presente insieme a Pioli, nella conferenza stampa di rito pre gara.

Le parole

Sandro Tonali parla così della gara di domani sera contro l’Inter.

Sulla partita:

C’è tanta emozione, ma abbiamo la forza di lasciare da parte tutto. Si tratta di una sola partita adesso e bisogna concentrarsi e dare tutto, è un occasione importante. Possimao cambiare la partita d’andata

Sul momento della squadra e le sensazioni che prova, considerando anche incontro con la curva e i tifosi:

Le sensazioni sono positive da parte nostra e della curva, ci e stata sempre vicina ci da una spinta incredibile, anche ieri ci sono stati vicini. Remiamo tutti sulla stessa parte e siamo tutti uniti

Sul palo dell’andata e quello contro lo Spezia e se spera nel gol domani:

Dobbiamo scendere in campo per dare il meglio e far segnare la squadra, le cose personali arrivano dopo, bisogna pensare alla squadra

Se ha detto qualcosa, da leader, alla squadra:

Parliamo spesso, ma credo che per una partita del genere non ci sia bisogno di parlare con nessuno. Chiunque indossa la maglia del Milan, o titolare o in panchina, sa l’importanza e cosa bisogna dare per potere essere orgogliosi e dire di aver dato tutto ed essere felici con se stessi

Sul giudizio della stagione: