Vranckx non ha dubbi: “Basta buttare via punti, adesso dobbiamo fare una cosa in particolare!”

Pochi minuti e poi sarà Milan-Lazio, partita di grande importanza, per la ‘zona Champions’. Il Milan dovrà cercare di rifarsi subito, dopo il pesante stop casalingo contro la Cremonese, mentre la Lazio di Sarri vorrà consolidare il secondo posto dietro al Napoli vincitore dello scudetto.

Non solo Milan-Lazio, però, dato che questa giornata presenterà altri due big match in ottica quarto posto. Infatti si sfideranno anche Roma-Inter e Atalanta-Juventus.

A ridosso del match ha parlato Aster Vranckx.

Intervistato a Dazn, Vranckx ha detto la sua sul momento del Milan e le restanti partite in Campionato

Sono sicuro che non possiamo più buttare più via punti, non solo in questa partita ma in tutto il finale di stagione. Dobbiamo provare a vincere e rimanere concentrati. Ci siamo preparati bene e dobbiamo solo scendere in campo e dare il massimo