Addio Milan: giocherà in Spagna, contratto di 3 anni

Dopo il probabilissimo addio a Sandro Tonali, i tifosi del Milan stanno per salutare un altro giocatore rossonero.

Una volta terminata questa stagione, in casa Milan si sono innescati una serie di profondi cambiamenti. Gerry Gardinale ha infatti prima mandato via Paolo Maldini e Frederic Massara, ai quali non sono stati perdonati sia il rendimento nullo dei calciatori acquistati l’estate scorsa (ad eccezione del solo Thiaw) che delle mancate cessioni remunerative che avrebbero portare con loro delle risorse importante per le casse economiche rossonere.

Dopo gli addii a Paolo Maldini e a Frederic Massara, con le conseguenti promozioni di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, i tifosi del Milan stanno per salutare un altro perno di questi ultimi anni della squadra guidata da Stefano Pioli: ovvero Sandro Tonali. Il centrocampista, di fatto, è ormai ad un passo dal trasferirsi in Premier League per giocare con la maglia del Newcastle. I ‘Magpies’, dopo una prima offerta di 60 milioni di euro, hanno infatti rilanciato la propria proposta a 70 milioni più 5 di bonus, avvicinandosi così di tantissimo alla richiesta del ‘Diavolo’ di 80 milioni.

L’accordo tra i due club è ormai ad un passo, considerando anche l’arrivo di Dan Ashworth (ovvero il direttore sportivo del club inglese) nel capoluogo lombardo. Anche lo stesso Sandro Tonali ha raggiunto un’intesa di massima con il Newcastle, considerando che andrà a percepire 8 milioni di euro annui più altri 2 di bonus. Tuttavia, oltre alla cessione del centrocampista ex Brescia, in casa rossonera bisogna registrare un altro addio.

Mercato Milan, il portiere Andreas Jungdal andrà al Getafe: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il portiere Andreas Jungdal è pronto a trasferirsi a titolo definitivo nel Getafe. L’estremo difensore della Primavera del Milan, che ha giocato nell’ultimo anno in prestito in Austria con la maglia del SCR Altach (dove ha giocato 6 partite nella Bundesliga austriaca), stipulerà un contratto di tre anni con il club spagnolo.

Tuttavia, in casa Milan non si sta parlando solo di cessioni, anzi. Una volta ceduto Sandro Tonali al Newcastle per circa 75 milioni di euro, di fatto, il club rossonero avrà una potenza economica davvero importante in sede di calciomercato.

Il Milan, infatti, si è già mosso per strappare Davide Frattesi all’Inter di Simone Inzaghi. Il centrocampista del Sassuolo, infatti, sembrava essere ormai ad un passo a diventare un nuovo giocatore della ‘Beneamata’, ma l’interessamento dei cugini rossoneri ha portato a Carnevali ad aumentare il prezzo del proprio calciatore.