Attento Millan, l’Inter prova a soffiare Thuram: le ultime

Oltre al nuovo centrocampista, necessario dopo l’addio di Sandro Tonali, il Milan ha come priorità l’acquisto di un attaccante. L’obiettivo è Marcus Thuram, ma occhio ai colpi di scena.

Negli ultimi giorni è arrivato il rifiuto del figlio d’arte nei confronti del PSG, che ha avvicinato non poco il francese al Milan. Nelle ultime però sembra essere forte l’inserimento dell’Inter, che aveva messo nel mirino l’attaccante del Borussia Mon’Glabdach già nell’estate 2021 ed anche lo scorso gennaio.

Thuram-Inter, più di un semplice disturbo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Nerazzurri sarebbero tornati di prepotenza sul figlio di Lilian anche a causa del sorprendente interesse dei cugini nei confronti di Romelu Lukaku.

Al momento i Rossoneri sembrano comunque essere in netto vantaggio, ma non sono da escludere le sorprese in un calciomercato che ha più volte insegnato che la parola tranquillità non fa parte del vocabolario calcistico. Quel che è certo è che assisteremo all’ennesimo derby di mercato tra Milan e Inter.