Bomber e soldi per Theo Hernandez: il Milan ha già deciso

Dopo l’accordo raggiunto per la cessione di Tonali i tifosi del Milan sono in ansia per il futuro di un’altra loro grande stella.

Il calciomercato estivo 2023/2024 ha ormai preso il via e sia in Italia che soprattutto all’estero sono al lavoro per rinforzare le squadre. Nello specifico è la Premier League il campionato più attivo, un campionato che ormai da anni domina la scena nazionale e internazionale.

Uno dei primi botti in Inghilterra è uno, senza dubbio, dei più dolorosi per il Milan e i suoi tifosi. Il Newcastle, squadra del fondo arabo PIF, ha trovato in poche ore e abbastanza a sorpresa l’accordo per il centrocampista del Milan e della Nazionale Sandro Tonali. Il calciatore, di nota fede rossonera, era molto legato al club di Milano e anche i tifosi speravano in una sua permanenza ancora per molto tempo. Tonali invece ha detto addio dinanzi ad una mega offerta da parte del club inglese.

Circa 80 milioni di euro al club rossonero e un’offerta da 8 milioni annui più due di bonus al calciatore, alla fine ammaliato dai soldi arabi. Il Milan perde cosi il perno del suo centrocampo e sarà nelle prossime settimane costretto letteralmente a rifondare. Si è già parlato dei suoi sostituti (in Italia si è fatto il nome di Frattesi e Milinkovic Savic) ma nelle ultime ore un nuovo nodo di mercato preoccupa e non poco i tifosi rossoneri. Una big europea si è fiondata sulle tracce del terzino del Milan e della Nazionale francese Theo Hernandez.

Milan, primo no all’offerta per Theo Hernandez

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone sarebbe molto interessato al terzino rossonero. Fino a qualche giorno avremmo parlato di trattativa impossibile con il terzino gioiello del club e pupillo dei tifosi, ma la trattativa Tonali cambia tutto e dimostra che tutto può accadere. Secondo alcune indiscrezioni la prima offerta del club iberico è di una consistente cifra unita al cartellino di Alvaro Morata, giocatore sondato anche dal Milan nelle ultime settimane e in uscita dal club biancorosso. Morata piace, inutile negarlo, ma il Milan, dopo aver perso Tonali, non cederà Theo cosi facilmente.

Il club rossonero valuta il calciatore transalpino circa 90 milioni di euro (più di Tonali) e vuole solo denaro. Nessuna contropartita tecnica con il Milan che cercherà una punta in queste settimane, ma non mediante scambi. Dopo gli addii di Maldini, Ibra e Tonali in poche settimane i tifosi rossoneri sono in ansia, consapevoli che neanche una bandiera presente e futura come Theo sia totalmente incedibile. Al momento l’Atletico valuta la situazione, i rossoneri hanno le idee chiare e attendono.