Calciomercato, un top club piomba su Maignan: il Milan tratta solo ad una cifra

È ufficialmente partita una nuova era in casa Milan e l’obiettivo, come richiesto dalla curva, è quello di alzare il livello. La nuova politica di Gerry Cardinale non prevede giocatori incedibili, ma chiaramente si farà di tutto per far restare i quattro big (Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Leao) a Milanello.

In queste ore sembra essersi manifestato l’interesse del Chelsea proprio su Mike Maignan. I londinese sono alla ricerca di un estremo difensore e sul taccuino c’è anche il nome del francese.

Chelsea su Maignan, il Milan spara alto

Mike Maignan

È ormai risaputo che il club di Todd Boehly voglia rimpiazzare Edouard Mendy e Kepa e nelle ultime settimane l’indiziato principale sembrava essere André Onana. Secondo quanto riportato da L’Equipe, nelle ultime però le mire sarebbero virate sull’ex Lille.

L’offerte dei Blues è di circa 60 milioni di euro, ma i Rossoneri hanno fatto sapere di non sedersi al tavolo per meno di 100/110 milioni. Nei prossimi giorni si capirà se il Chelsea proverà ad affondare il colpo o se mollerà la presa.