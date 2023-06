Milan, Moncada non aspetta De Ketelaere: ha già in pugno il sostituto!

Moncada non ha intenzione di attendere il trequartista belga, si va verso la cessione: ha già individuato il sostituto in Turchia

Dopo l’esonero di Maldini e Massara, il nuovo proprietario americano del Milan Gerry Cardinale ha riformulato l’asset societario. Ha posto nelle mani di Geoffray Moncada, ex capo dello scouting, e Giorgio Furlani l’intera responsabilità delle operazioni di mercato. Tra le prime questioni da risolvere per i due dirigenti c’è la quella legata a Charles De Ketelaere.

Il belga è da considerarsi come il vero fallimento della scorsa sessione di calciomercato condotta da Maldini e Massara. 4o presenze e nessun gol e un solo assist, troppo poco per riconfermarsi in rosa la prossima stagione secondo Furlani e Moncada. Ora si spera in un buon europeo U21, che faccia aumentare la sua valutazione di mercato per poi essere ceduto ad una cifra intorno ai 27\28 milioni in prestito con diritto, o meglio, obbligo di riscatto.

De Ketelaere verso la cessione, pronto il sostituto

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il sostituto è già stato individuato: si tratta di Arda Guler, classe 2005 di grande qualità su cui mezza europa ha messo gli occhi, ora in forza al Fenerbche.

Moncada è convinto che, nonostante la giovane età del turco, possa far meglio del belga e adattarsi con maggiore celerità al campionato per contribuire subito alla causa. Per mettere le mani sul talento del Fenerbache però, bisognerà battere la concorrenza delle big d’Europa, tra queste anche il Napoli ha sondato il terreno.