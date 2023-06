Calciomercato Milan, si tenta lo sgarro all’Arsenal: le ultime

Tra gli obiettivi di mercato dei Rossoneri c’è quello di un esterno destro. Tra i possibili nomi spicca un giocatore in scadenza con l’Arsenal.

Il Milan ha chiuso una delle stagioni più altalenanti degli ultimi anni. Il Diavolo ha raggiunto un’inaspettata semifinale di Champions League, mentre in campionato è stata necessaria la penalizzazione alla Juventus per entrare nella top 4. Intanto in ottica mercato si fa avanti il nome di Reiss Nelson.

Milan-Nelson, si prova ad anticipare l’Arsenal

Nelson Milan – ANSA – spaziomilan.it

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ai microfoni di SkySport, il Milan starebbe provando a soffiare Reiss Nelson all’Arsenal. Il classe 1999 è in scadenza con i Gunners e sta trattando per un rinnovo fino al 2027.

Il Diavolo sta però cercando di convincere l’inglese a declinare l’offerta dei vicecampioni d’Inghilterra per sposare la causa rossonera. L’operazione è molto complicata, ma non impossibile, dipenderà tutto dalla volontà del giocatore che dovrà decidere se restare in Premier League sotto la guida di Arteta o se volare in Serie A.