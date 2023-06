Calciomercato Milan, è il suo sogno: “Torno e gioco la Champions”

Protagonista al mondiale Under 20, ha svelato quali sono le sue ambizioni e i piani per il futuro, le dichiarazioni.

Quella appena conclusa, è stata una stagione molto complicata per il Milan. I rossoneri, infatti, non sono riusciti a mantenere le premesse di inizio stagione che li davano tra i favoriti al titolo. Complice un Napoli schiacciasassi, non sono mai stati realmente in lotta, ma non è solo questo che ha caratterizzato negativamente la stagione dei rossoneri.

Il Milan, infatti, dopo la sosta per i mondiali in Qatar non è riuscito più ad essere brillante e l’intera squadra sembrava spenta. Giocatori rientrati tardi dal mondiale come Olivier Giroud e Theo Hernandez erano assolutamente fuori forma e inoltre c’è stato un importante infortunio che ha minato le certezze del Milan.

Stiamo parlando, ovviamente, di Mike Maignan. Il portiere francese è stato costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar a causa di un problema al polpaccio che l’ha tenuto fuori per diversi mesi. La sua assenza ha avuto ripercussioni sull’intero pacchetto difensivo e i tanti gol subiti da Tatarusanu hanno rallentato molto il percorso del Milan.

Per la prossima stagione, dunque, il Milan ha bisogno di trovare un portiere di riserva che sia in grado di non far rimpiangere Maignan nel caso il francese dovesse fermarsi nuovamente ai box. La soluzione, però, il Milan potrebbe averla già in casa.

“Sogno Milan e Champions”: svelati i desideri del portiere

Stiamo parlando, ovviamente, di Sebastiano Desplanches. Il portiere di proprietà del Milan, ha impressionato ai Mondiali Under 20 in Argentina, raggiungendo addirittura la finale e venendo nominato miglior portiere della competizione.

Dopo la grande spedizione in Argentina, Desplanches ha parlato ai microfoni de Il Quotidiano. Il portiere classe 2003 ha parlato così del futuro: “Vorrei puntare a tornare al Milan e poter avere l’opportunità di giocare in Champions League“. Il portiere ha avuto modo di lavorare con Donnarumma e Maignan, due fra i migliori portieri al mondo: “Sono ragazzi fantastici. Con Gigio ho legato particolarmente. Mi hanno dato consigli utili, anche Julio Cesar mi ha ispirato fin da piccolo“.

Dopo l’ultima stagione al Trento, il portiere vuole fare, dunque ritorno al Milan per giocarsi le sue carte. Il titolare, ovviamente sarà “Magic Mike”, ma al momento al posto di Tatarusanu sembra essere un’opzione più che valida. Vedremo cosa succederà e se la società rossonera avrà intenzione di acquistarlo. Intanto si attende l’annuncio di Sportiello come nuovo secondo portiere.