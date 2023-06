Calciomercato Milan, voce clamorosa: interesse per un ex Inter a parametro zero

La notizia avrebbe del clamoroso, un ex giocatore nerazzurro potrebbe cambiare sponda di Milano, il Milan valuta.

La notizia lanciata da Repubblica potrebbe lasciar intendere che un colpo a sorpresa potrebbe esserci per il club rossonero in questa sessione estiva. Concluso il contratto con l’Inter è ora svincolato.

Gagliardini nuovo nome per il centrocampo

Secondo Repubblica dunque Moncada potrebbe segnare il primo colpo estivo del calciomercato rossonero. Si guarda in casa Inter e l’ormai ex nerazzurro, Roberto Gagliardini, centrocampista italiano, ha concluso il suo contratto con i cugini interisti ed è ora svincolato.

Il Milan, che a centrocampo ha bisogno di rinforzi, pesca dunque in Italia per un possibile colpo clamoroso da una parte di Milano all’altra. Il 29enne bergamasco potrebbe essere tuttavia un colpo utile per andare ad allungare la panchina dei rossoneri senza troppe pretese, sicuramente non un colpo da titolare per i sette volte campioni d’Europa.