Calciomercato Milan, si punta un giovane talento: interessa a mezza Europa

Dopo il ribaltone societario che ha visto Maldini fuori dalla dirigenza rossonera, Moncada, il successore, è pronto a regalare il primo colpo ai tifosi rossoneri.

Sarà un’estate diversa in casa Milan. Paolo Maldini e Ricky Massara sono stati allontanati da Gerry Cardinale perchè non compatibili con la nuova idea manageriale di RedBird.

Al loro posto è subentrato Geoffrey Moncada, soluzione interna che si sposa alla grande con le idee di Cardinale. Moncada avrà il compito non facile di non far mancare Paolo Maldini, un uomo che il Milan lo ha nel sangue.

Per provare ad entrare nel cuore dei tifosi, Moncada sta preparando il primo colpo di mercato.

Moncada ci prova: il talento ha una clausola rescissoria bassa

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi sulla stellina turca classe 2005 Arda Guler.

Per Arda Guler, nonostante la giovane età, sono già oltre 50 le presenza con la maglia del Fenerbahce condite da 9 gol e 12 assist. Sul giocatore c’è mezza Europa, ma la clausola rescissoria ammonta solo a 17,5 milioni di euro e per caratteristiche è il sostituto ideale di Brahim Diaz.