Calciomercato Milan, si tenta il colpo a parametro zero: duello con la Roma!

Negli ultimi giorni l’ambiente Milan ha vissuto un forte scossone. Dalla dirigenza ad alcuni componenti della rosa in molti non faranno più parte del club, a partire dalla coppia Maldini-Massara con Zlatan Ibrahimovic.

I tre pilastri del Diavolo non saranno i soli a lasciare Milano. Le seconde linee della stagione appena conclusa sembrano avere vita breve in rossonero: Bakayoko, Vranckx, Adli hanno infatti la valigia pronta, affianco all’incognita De Ketelaere.

In estate si tenterà un rafforzamento anche nelle riserve, fattore mancato in questi mesi. Nelle ultime ore si vocifera di nuovi sondaggi per un centrocampista in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan interesse Tielemans

Milan, si punta a migliorare il centrocampo: sondato un profilo a parametro zero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato-L’Originale in Via Aldo Rossi è spuntato il nome di Youri Tielemans. Il rapporto professionale con il Leicester terminerà il 30 giugno.

Un’occasione a parametro zero da non sottovalutare per il Milan. Sull’ex Monaco è vigile anche l’interesse della Roma: si prevede quindi un duello con i giallorossi per accaparrarsi il classe ’97, ai saluti con le Foxes.