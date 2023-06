Il Milan mette la freccia: la Juve finisce ko

Si accende il calciomercato: duello serrato tra Milan e Juventus per due obiettivi sulla fascia destra. Pioli sorride: rossoneri in vantaggio.

Con la cessione di Sandro Tonali per la cifra record di 75 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), e gli acquisti di Loftus-Cheek dal Chelsea per 20 milioni di euro e di Marco Sportiello dall’Atalanta, il mercato estivo del Milan entra finalmente nel vivo. Resta piuttosto ampio il budget che l’area sportiva del club ha ancora a disposizione per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Budget che, con ogni probabilità, verrà investito per l’acquisto di un fantasista/esterno che possa agire sulla trequarti alle spalle della punta, e soprattutto per un centravanti di livello che possa affiancare e far rifiatare Olivier Giroud. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono i soliti: da Guler a Pulisic, passando per Chukwueze e l’alternativa made in Italy rappresentata da Nicolò Zaniolo, mentre per l’attacco, oltre a Scamacca e Morata, il preferito resta Lois Openda.

In difesa, invece, le valutazioni effettuate dalla dirigenza sono diverse, e rispecchiano la volontà di non effettuare investimenti eccessivamente dispendiosi. Per questo motivo, i rinforzi individuati sono esclusivamente sulla fascia destra, quella di capitan Calabria, che durante l’ultima stagione non ha fornito grandissime garanzie.

Calciomercato Milan, Mazzocchi e Holm nel mirino: sfida alla Juventus

Il Milan, dunque, potrebbe essere alla ricerca di rinforzi per la catena di destra, come testimoniato dai recenti sondaggi per alcune rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A. Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi, esterno e capitano della Salernitana classe ’95, e di Emil Holm, esterno classe 2000 di proprietà dello Spezia.

Entrambi i profili graditi da Stefano Pioli, tuttavia, sono anche nel mirino di altre squadre italiane: in primis della Juventus che, dopo l’infortunio al crociato di De Sciglio e la partenza di Cuadrado, è alla ricerca di nuovi esterni da regalare ad Allegri, e avrebbe individuato in Mazzocchi e Holm due grandi occasioni di mercato. I rossoneri, tuttavia, sembrano in vantaggio ad oggi.

Anche l’Atalanta sarebbe sulle tracce di Holm dopo l’ottima stagione disputata con la maglia del club ligure: 23 presenze complessive, un infortunio che lo ha tenuto ai box per tanto tempo, 1 gol e 2 assist. Lo Spezia difficilmente riuscirà a trattenerlo per un’altra stagione considerata la retrocessione. La valutazione è tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

Discorso differente per Mazzocchi che, fresco di rinnovo contrattuale, potrebbe decidere di non lasciare Salerno e i suoi tifosi dopo una stagione quasi al top. Le avance di grandi club sono difficili da rifiutare, ma anche le richieste della Salernitana andranno accontentate, e non vanno al di sotto dei 10 milioni di euro.