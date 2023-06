Kamada-Milan in stallo? Quando può sbloccarsi la trattativa

Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase di stallo, con il duo formato da Maldini e Massara che è stato allontanato dalla società rossonera e di conseguenza anche i profili osservati dai due dirigenti sono stati messi da parte, come nel caso di Loftus Cheek.

L’unica operazione al momento riguarda il capitolo cessioni, con Brahim Diaz che è stato riscattato dal Real Madrid e che non farà di conseguenza parte dell’organico milanista la prossima stagione. Il Milan è quindi alla ricerca di un trequartista, un numero 10 in grado di garantire fantasia e assist per la punta.

Entro fine mese il futuro di Kamada

Calciomercato.com ha fatto il punto sul mercato del Milan, parlando di un nome sul taccuino di Maldini: parliamo di Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte che potrebbe arrivare come parametro zero nella squadra allenata da Pioli.

Il giocatore giapponese è interessato al Milan ma allo stesso tempo non vuole accantonare le opzioni Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Il futuro di Kamada verrà definito entro fine mese, quando i procuratori del trequartista avranno trovato la quadra su alcune situazioni burocratiche. Il Milan attende la decisione di quello che potrebbe essere il suo nuovo fantasista.