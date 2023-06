Calciomercato Milan, sfuma Tielemans: due i nomi in pole

Il Milan per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione aveva messo nel mirino Youri Tielemans del Leicester. L’affare che porta però al calciatore belga è ormai tramontato, infatti per lui ci sarà un’altra avventura in Premier League. Questa volta però, dopo l’esperienza con le Foxes, indosserà la maglia dell’Aston Villa. Il club rossonero sarebbe quindi orientato a virare su altri obiettivi.

Chukwueze Villarreal Calciomercato

Calciomercato Milan, per il centrocampo c’è Chukwuemeka e non solo

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Diavolo sarebbe intenzionato a puntare fortemente su un altro giocatore che milita nel campionato inglese. Si tratterebbe di Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 di proprietà del Chelsea e della nazionale under 20. L’operazione potrebbe essere fattibile solo in caso di apertura al prestito con diritto di riscatto.

Altro nome per la mediana è quello di Chukwueze del Villarreal, 24 anni sulla carta d’identità. Per arrivare a lui il Milan dovrebbe sborsare circa 25 milioni di euro, altrimenti potrebbe accordarsi con l’entourage del calciatore ed ingaggiarlo da svincolato nel giugno 2024.