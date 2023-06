Thuram-Milan, gesto a sorpresa di Pioli: svolta in arrivo?

Il Milan si fa avanti nel calciomercato, ora è Stefano Pioli in persona a portare avanti le sue idee da imporre poi nelle conseguenti scelte di mercato per il club rossonero.

Ѐ inziata la nuova era del Milan con Stefano Pioli sempre più centrale nel progetto ideato dal patron del club rossonero, Gerry Cardinale. Ora il tecnico romagnolo può imporre le sue idee di mercato e scegliere lui stesso i profili adatti al Milan, il gesto avvenuto con Marcus Thuram ne è la prova.

Pioli chiama Thuram: svolta in arrivo?

La notizia data dalla Gazzetta porta a nuovi modi di fare mercato per il Milan, e ad ora ciò non era mai avvenuto nel club rossonero.

Secondo la testata giornalistica difatti Stefano Pioli avrebbe contattato personalmente Marcus Thuram per spiegargli il progetto Milan. Figlio d’arte di Lilian Thuram, ex giocatore di Juventus e Parma tra le altre, è adesso svincolato dal Borussia M’gladbach pronto a firmare per un nuovo club.

Fa gola a tanti la punta centrale francese, arriva da 16 gol stagionali in Germania ed è una punta giovane, 25 anni, e forte fisicamente. Un giocatore che andrebbe a ringiovanire l’attacco rossonero e renderlo ancora più pericoloso. Chissà che questa chiamata di Pioli non abbia smosso le decisioni del giocatore nella scelta del suo club futuro.