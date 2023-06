Futuro Vranckx, decisione presa dal Milan: la situazione

Giungono importanti novità sul futuro di Aster Vranckx. Dopo un anno di prestito al Milan, l’avvenire del belga di proprietà del Wolfsburg sembra tracciato.

La sessione di mercato imminente prevede un ampio ridimensionamento per l’organico rossonero della stagione appena conclusa. Ibrahimovic e Brahim Diaz non saranno infatti i soli a lasciare la formazioni di Pioli.

La missione primaria di Furlani è sfoltire, specialmente nelle seconde linee, per poi focalizzarsi sulle entrate, in modo da rendere la rosa maggiormente competitiva. Chi è ormai sicuro di dover fare le valigie è Vranckx.

Milan, Vranckx non verrà riscattato: diverse offerte dalla Premier per il belga

Il centrocampista è stato raramente impiegato durante l’annata. Appena nove apparizioni per il belga, arrivato tra i buoni propositi e la fiducia.

Il club rossonero non sembra infatti intenzionato ad esercitare il riscatto fissato a 12 milioni. A meno di ripensamenti nei prossimi tre giorni il classe 2002 farà quindi ritorno al Wolfsburg, dove però potrebbe sostare solo temporaneamente.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, diversi club di Premier League hanno avanzato interesse per Vranckx, atteso dall’Europeo u21. Un’occasione in cui l’ormai ex Milan potrà mettersi in mostra e far lievitare il proprio cartellino.