Calciomercato Milan, sarà lui il sostituto di Tonali: affare da 15 milioni!

L’addio di Tonali e Bennacer ancora ai box impongono al Milan la rifondazione del centrocampo. Per sostituire i due pilastri la dirigenza ha in pugno un mediano dalla Premier.

Un’ampia rivoluzione travolgerà il centrocampo del Milan. Rispetto alla passata stagione, più di un componente della mediana rossonera non farà parte dell’organico di Stefano Pioli.

Come risaputo, l’uscita più dolorosa riguarderà Sandro Tonali, ma attorno al promesso sposo del Newcastle altre pedine sono ai saluti. Primo fra tutti Aster Vranckx, che farà ritorno al Wolfsburg. Assieme al belga non sono da escludere le cessioni di Adli e Pobega, senza dimenticare l’assenza di Bennacer, out fino a gennaio.

Calciomercato Milan, si avanza per Loftus-Cheek: dietro il serbo ci sono alternative

Per far fronte agli addii (certi o meno) il Milan tiene aperte più porte. L’ipotesi più viva, al momento, appare Ruben Loftus-Cheek. Secondo una notizia dell’ultim’ora annunciata da Calciomercato.com, la trattativa per l’inglese sarebbe in fase avanzata, per un investimento di circa 15 milioni.

Il centrocampista del Chelsea è sempre più vicino a trasferirsi nella piazza che lo corteggia da tempo. Per il classe ’96, che andrà a riempire uno dei due slot riservato agli extracomunitari, il club rossonero potrà beneficiare del Decreto Crescita.

Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport , il sogno proibito di Pioli si chiama Sergej Milinkovic-Savic: a un anno dalla scadenza del contratto, il prezzo del cartellino del serbo ammonta a circa 50 milioni.

Una cifra che, seppur inferiore al valore reale del laziale, appare elevata per RedBird. Più plausibili la strada che portano a Frattesi: il derby di mercato con l’Inter è ancora aperto, nonostante i nerazzurri siano in pole: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’azzurro. Alle spalle del 16 neroverdi non sono da escludere possibili sorprese quali Rejinders, Veerman, Hjulmand e Chukwuemeka.