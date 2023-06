Addio Milan con lo scambio: assalto Juve

Altre brutte notizie per il Milan dopo la cessione record di Tonali e il colpo Thuram sfumato. Pioli gela: idea scambio della Juventus.

Moncada e Furlani continuano a monitorare diverse situazioni per il mercato in entrata dopo la cessione illustre di Sandro Tonali al Newcastle per la cifra record di 70 milioni di euro più 5 di bonus. Al Milan verrà riconosciuta anche la percentuale pari al 10% sulla futura rivendita del giocatore. Ora l’obiettivo sarà cercare di investire il bottino in maniera intelligente, rinforzando in maniera adeguata tutti quei reparti che necessitano di alcuni innesti.

Le brutte notizie per Stefano Pioli, tuttavia, non si limitano alla partenza del centrocampista azzurro: negli scorsi giorni, infatti, ci ha pensato l’Inter a regalare altri dispiaceri al tecnico rossonero, piombando senza indugi su Marcus Thuram, attaccante classe ’97 ex Borussia M’gladbach, che si è liberato a parametro zero dai tedeschi in questa sessione di mercato. In tal senso, l’area sportiva rossonera ha dovuto effettuare nuove valutazioni sul profilo ideale da affiancare ad Olivier Giroud per la prossima stagione.

Scamacca-Milan, sfuma il colpo? Si inserisce la Juventus

Il nome in cima alla lista dei desideri della proprietà di Gerry Cardinale è quello di Lois Openda, centravanti 23enne del Lens, che ha stregato mezza Europa a suon di gol (21) nell’ultima annata. I presupposti per portarlo a Milano non mancano, ma Pioli non disdegnerebbe anche altre alternative, come quella di Gianluca Scamacca. L’attaccante italiano classe ’99 di proprietà del West Ham, però, non è soltanto nel mirino dei rossoneri.

Anche la Juventus, infatti, qualora dovesse cedere Dusan Vlahovic all’estero, avrebbe la necessità di regalare un altro rinforzo in attacco a Massimiliano Allegri. Per questo motivo sarebbe tornata con forza su Scamacca. Il motivo è legato all’interesse mostrato dagli Hammers per Denis Zakaria, centrocampista ex Chelsea che viene valutato circa 20 milioni di euro. L’idea del club bianconero, dunque, sarebbe quella di proporre un’offerta cash di 10 milioni di euro a cui aggiungere il cartellino del mediano svizzero.

Sarebbe questa la prima idea per bruciare la concorrenza di Milan e Roma che restano agguerrite e alla ricerca di un numero 9 puro. Scamacca è alla ricerca di riscatto dopo una stagione in ombra, martoriata anche dagli infortuni, che lo ha visto scendere in campo soltanto in 27 occasioni, in cui è riuscito a mettere a referto anche 8 gol tra tutte le competizioni a cui ha partecipato. La valutazione complessiva del club inglese arriva sui 30 milioni di euro circa, cifra trattabile con l’inserimento di eventuali bonus.