Calciomercato Milan, si tenta lo scippo al Napoli: colpo da 25 milioni!

Con l’uscita di Tonali il Milan è pronto a fiondarsi sul giovante talento della Serie A. Interessa anche al Napoli e servono circa 25 milioni.

Come un fulmine a ciel sereno poche settimane fa il Milan ha annunciato di aver interrotto il proprio rapporto con Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo dei rossoneri. I due dirigenti, artefici dello Scudetto della stagione passata e dei buoni risultati di questa stagione, avevano rinnovato l’anno scorso fino al 2024, ma sono stati cacciati a causa di divergenze con la società, a capo della quale c’è il nuovo proprietario americano Gerry Cardinale, sulla gestione della rose e sul futuro di Stefano Pioli. A prendere il loro posto la coppia Moncada e Furlani.

Con lo stravolgimento della squadra dirigenziale che dirige le operazioni, i piani di mercato sono stati stravolti. A partire dalla cessione di Tonali. I circa 80 milioni di euro offerti dal Newcastle sembravano francamente irrinunciabili per la società. Inoltre c’è da considerare anche un altro fattore: la volontà del giocatore. L’ingaggio offerto dal club inglese, circa 10 milioni di euro annui comprensivi di bonus, rappresentano una montagna insormontabile per il Milan. I rossoneri non riuscirebbero a competere con la potenza economica del club di proprietà saudita. Vista l’ingente somma guadagnata però i rossoneri sono alla ricerca di un degno sostituto.

Il Milan vuole sostituire Tonali con un giovane talento di Serie A: di chi si tratta

I nomi individuati dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi sono tanti. A partire da Kamada, per il quale pare manchi davvero poco per la chiusura e nei prossimi giorni saranno programmate le visite mediche, fino a Loftus-Cheek, del quale si parla da un bel po’ di settimane, Frattesi e Milinkovic Savic. Tuttavia in questi giorni sono sbucati fuori altri nomi. Dal Portogallo hanno hanno rilanciato l’interesse del Milan per Florentino Luis, mediano classe ’99 del Benfica e continua poi l’operazione di pressing su Reijnders, olandese classe ’98 in forza all’Az Alkmaar.

Tuttavia il Milan guarda anche nel nostro campionato. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri avrebbero intensificato i contatti per Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002 dell’Udinese. Cinque gol per lui questa stagione, nella quale si è messo in mostra per il suo potente mancino da fuori aria. L’Udinese, come sempre, non ha intenzione di svendere i suoi talenti. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà la richiesta dell’Udinese si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Per questo motivo il Milan starebbe pensando di alleggerire il costo con delle contropartite tecniche. Si attendono gli sviluppi della trattativa nei prossimi giorni.