Calciomercato Milan, scelto il sostituto in caso di cessione: la situazione

Il Milan lavora in ottica calciomercato. I rossoneri avrebbero messo nel mirino un difensore di prospettiva futura qualora dovessero esserci novità nelle retroguardie.

Dopo l’addio di Maldini e Massara, Moncada e Furlani si sono già messi a lavoro per regalare a mister Stefano Pioli una squadra all’altezza della prossima stagione, che vedrà il Milan disputare 3 competizioni: campionato, Coppa Italia e Champions League.

Calciomercato Milan, un difensore messo nel mirino: la situazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe già messo nel mirino Tanguy Nianzou. Il calciatore è attualmente in forza al Siviglia e vanta 1 gol in 19 presenze, mentre in Champions ha siglato un gol in 2 presenze.

Il difensore francese è considerato un’alternativa qualora uno tra Tomori e Kalulu dovesse partire in questa sessione di mercato. Il suo valore è di 10 milioni di euro e il suo contratto che lo lega al Siviglia è valido fino al 2027.