Il Milan trova l’intesa economica per un obiettivo di mercato: sarà lui il sostituto di Tonali?

La volontà del Milan continua ad essere quella di rinforzare il centrocampo. Trovato l’accordo per l’ingaggio di un gioiello della Liga.

Dopo l’acquisto di Loftus-Cheek, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno continuando le trattative per migliorare la zona centrale del campo. Nelle ultime ore i dirigenti rossoneri avrebbero trovato un accordo con Yunus Musah, giovane centrocampista americano del Valencia. Il calciatore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe accettato un’offerta d’ingaggio di circa due milioni di euro netti a stagione per cinque anni.

La richiesta del Valencia

La trattativa però è stata rallentata dalle richieste economiche della società. Il Valencia infatti non vuole scendere al di sotto dei 25 milioni di euro per cedere il giovane calciatore, mentre l’offerta del Milan sarebbe ferma a venti milioni. Non una distanza insormontabile quindi, ma la società rossonera se vuole chiudere senza ulteriori problemi la trattativa deve affrettarsi perché sullo statunitense sarebbe ricaduto anche l’interesse dell’Inter, per un nuovo derby di mercato.

Le sensazioni in casa Milan comunque restano positive. I rossoneri infatti per abbassare le pretese del Valencia, puntano sulla necessità di vendere del club spagnolo.