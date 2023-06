Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo di vecchia data? Ricca offerta per lui

L’addio di Brahim Diaz impone al Milan la ricerca di un nuovo trequartista per la prossima annata. Nel frattempo un “10” già sondato in passato finisce nel mirino di un club saudita.

La sessione di calciomercato incombente sarà un punto e a capo per il Milan. In tanti hanno infatti lasciato o sono destinati a preparare le valigie verso nuove mete.

Ecco perchè c’è bisogno di rifondare la rosa dopo una stagione conclusa tra luci e ombre. Il reparto più caldo al momento appare quello offensivo. Con l’addio al calcio di Ibrahimovic e le partenze quasi certe di Rebic e Origi si cerca una punta da affiancare a Giroud.

Anche la trequarti risulta una posizione lasciata scoperta: scaduto il prestito prolungatosi per tre stagioni, Brahim Diaz ha fatto ritorno al Real Madrid. Di proprietà rossonera è invece Charles De Ketelaere, il cui avvenire rimane però un’enorme incognita.

Milan, sirene saudite per un vecchio obiettivo di mercato: il club di CR7 si fa avanti

In Via Aldo Rossi il mercato sarà focalizzato anche sulla ricerca di un centrocampista offensivo. Un profilo ricercato da tempo dalla dirigenza milanista è Hakim Ziyech. Dopo l’approdo al Chelsea, il marocchino non hai mai raggiunto i picchi di prestazione toccati con l’Ajax.

A Londra il trequartista è fuori dal progetto e questa estate lascerà i Blues, in cui è prevista un’ampia rivoluzione dopo un anno deludente. Secondo Gianluca Di Marzio, l’unica valida proposta recapitata dal club inglese proviene dall’Arabia Saudita. L’Al Nassr, formazione in cui milita Cristiano Ronaldo, sarebbe infatti realmente interessato ad ingaggiare l’ex Ajax.