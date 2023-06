Carlo Ancelotti, svolta clamorosa: annuncio ufficiale fra pochi giorni

Nuova avventura in vista per l’ex allenatore rossonero. Dopo mesi in cui le voci sul suo futuro si sono rincorse, ora a stagione conclusa sembra tutto più chiaro: non ci sono dubbi

Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, un vero e proprio simbolo di questo sport: Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid, nella sua lunga carriera ha trionfato ovunque sia andato. Il suo marchio di fabbrica è il sopracciglio alzato: una mimica facciale speciale, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. A dir la verità, però, Ancelotti si è fatto conoscere grazie ai successi ottenuti, prima da calciatore e poi da tecnico.

Carlo Ancelotti, ex centrocampista ai suoi tempi, ha indossato la maglia del Milan dal 1987 al 1992, chiudendo in rossonero la sua carriera dopo le esperienze con Parma e Roma. 112 presenze con il Diavolo, ma sopratutto diversi trofei internazionali: due Coppe dei Campioni, due Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali (oltre a due campionati di Serie A e ad una Supercoppa Italiana).

In rossonero Ancelotti ha capito cosa volesse dire essere protagonisti, in Italia e nel Mondo: e 9 anni dopo il suo ritiro, nel 2001, è tornato al Milan questa volta per sedersi in panchina e guidare la squadra verso numerosi successi. I risultati, li conoscete tutti: 2 Champions League, due Supercoppe UEFA e un Mondiale per Club. Una garanzia.

Ancelotti è tutt’oggi l’unico allenatore della storia del calcio ad aver vinto il titolo nei cinque principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna), il solo ad aver vinto la UEFA Champions League per quattro volte (due con il Milan e due con il Real Madrid), é l’unico allenatore ad aver partecipato a cinque finali della massima competizione europea per club ed è, per concludere, l’allenatore che ha vinto più partite in Champions League (103) e più competizioni UEFA per club: 9, conquistate con Milan, Juventus e Real Madrid.

Svolta in arrivo, è tutto fatto: l’annuncio è atteso nei prossimi giorni

Dopo l’exploit europeo della stagione 2021-22 con il Real Madrid, Ancelotti è finito nel mirino della Federazione Brasiliana. Nel corso di questi mesi sono state tante le voci sul suo futuro, allontanate puntualmente in pubblico dall’allenatore italiano che – al tempo stesso però – non ha mai negato né l’interesse del Brasile, né il suo di interesse per la panchina verdeoro. Diversi calciatori delle Merengues (Vinicius, Militao, Rodrygo..) hanno provato a convincere il tecnico emiliano ad accettare la proposta, e ad oggi, pare proprio che ci siano riusciti.

Carlo Ancelotti, come riportato da Eurosport, infatti sarà il nuovo allenatore del Brasile dal 2024. La federcalcio verdeoro è molto fiduciosa dopo il lungo corteggiament effettuato, nonostante l’altro anno di contratto con il Real Madrid di “Carletto”. L’ufficialità è attesa dal presidente della Federazione, Ednaldo Rodrigues, entro la fine di giugno. Ancelotti dovrebbe assumere l’incarico già a gennaio, o al massimo al termine della prossima stagione: Copa America e Mondiale i primi due grandi tornei all’orizzonte.