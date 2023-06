Clamoroso Thuram, c’è il colpo di scena: rischio beffa per il Milan!

Nonostante non sia ancora iniziato, il Calciomercato sta già procedendo a suon di sorprese. Ed una brutta sorpresa sembra destinata ad avverarsi stasera nella trattativa fra Thuram ed il Milan…

Che Marcus Thuram volesse la Serie A non era un segreto. E non era un mistero neppure l’interesse per il giovane francese da parte sia di Milan che Inter. Un derby fino a qualche ora fa ancora lasciato in sospeso, ma che ora ha trovato la sua squadra vincente.

Thuram-Milan: l’amaro colpo di scena

Nonostante l’Inter si sia inserito nella trattativa con molto silenzio, pochi minuti fa è arrivata la seconda doccia fredda della settimana per i tifosi rossoneri – dopo l’addio di Sandro Tonali: Thuram ha scelto l’Inter.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna i Nerazzurri hanno mantenuto costanti rapporti con l’entourage del calciatore. La partenza di Dzeko e la serenità garantita dal Decreto Crescita sono state le due mosse fondamentali per concludere in fretta.

Adesso manca soltanto la firma, ma all’Inter si respira aria di serenità. Derby di calciomercato 1-0, e il Milan incassa il duro colpo.