Claudia Romani in spiaggia: telo del Milan e… forme esplosive, delirio assicurato (FOTO)

Claudia Romani, modella seguitissima sui social e tifosa milanista, sfoggia forme esplosive in spiaggia con tanto di telo del Milan: i tifosi sono impazziti sui social.

Con il caldo che ormai è arrivato anche nel nostro Paese, si può dire che l’estate può avere finalmente inizio. L’unica amarezza, soprattutto per i tifosi del Milan, è che si dovrà fare a meno per diverso tempo di calcio: la sosta estiva di campionato è una vera e propria mazzata per i supporters rossoneri, che però possono continuare a sognare grazie alle voci di mercato che si fanno sempre più insistenti.

In attesa di ricominciare quanto prima di poter tornare a esultare in campo con la squadra di Stefano Pioli, c’è chi dall’altra parte del mondo decide di far scatenare i tifosi rossoneri sui social. Stiamo parlando di Claudia Romani, modella e influencer italiana che spesso pubblica scatti social a dir poco roventi con oggetto anche i colori rossoneri.

Di dichiarata fede milanista, la showgirl non spreca mai occasione per mandare in visibilio i suoi followers sui suoi account social: gli scatti pubblicati in spiaggia hanno fatto letteralmente impazzire i tifosi rossoneri (e non solo), che si sono scatenati nei commenti adiacenti agli scatti postati dalla Romani in questi primi giorni di vacanze.

La modella incanta tutti i tifosi rossoneri

Non è la prima volta che Claudia Romani, ormai seguitissima da tantissimi utenti su tutti i social, fa infiammare i propri followers con scatti bollenti.

Una delle ultime foto pubblicate allieta particolarmente i tifosi del Milan: un telo a tinte rossonere con tanto di stemma in bella vista che fa da cornice a curve che tolgono il fiato. Insomma, delirio assicurato nei commenti da parte, soprattutto, dei supporters rossoneri che sembrano apprezzare e non poco le forme del suo incantevole corpo.

Un ‘vizio’ che la Romani ha semplicemente replicato, visto che la stessa fu protagonista per esempio di scatti altrettanto bollenti in occasione della finale di Supercoppa contro l’Inter: anche allora la modella decise di pubblicare delle foto con una maglia del Milan e con scollature che lasciano fantastica e non poco i suoi seguaci.

La splendida influencer vive ormai da tempo negli Stati Uniti, precisamente a Miami Beach, e conta un pubblico di ben 1,3 milioni di seguaci sul suo profilo Instagram. Tantissimi, appunto, i sostenitori rossoneri tra di loro, che ormai sono abituati agli scatti della bellissima tifosa prima di ogni partita importante della squadra di Stefano Pioli.