Buon compleanno Rafa! I numeri in rossonero

Il 1° agosto 2019 sbarca a Milanello un giovane portoghese acquistato per 23 milioni di euro (più il cartellino di Tiago Djalo) dal Lille. Il suo nome è Rafael Leao e in poche stagioni diventerà la punta di diamante del Milan, oltre che idolo indiscusso dei tifosi.

Oggi quella stella compie 24 anni e insieme abbiamo voluto ripercorrere la storia rossonera di Leao, fatta da 163 presenze con 43 reti e 36 assist e culminata nel 2022 con la vittoria del diciannovesimo Scudetto del Diavolo.

Leao al Milan, numeri da top player

Rafael Leao

Dopo una stagione al Lille, conclusa con un secondo posto in campionato e con 24 presenze condite da 8 reti e 2 assist, arriva a Milano con tutti gli occhi puntati su di lui. La sua avventura in rossonero inizia il 25 agosto 2019 contro l’Udinese e dopo più di un mese, il 29 settembre, timbra il primo cartellino contro la Fiorentina nella sconfitta per 3-1. La prima stagione rossonera si chiude con 33 presenze, 6 gol e 2 assist e un sesto posto in campionato.

Il gol più veloce della Serie A e la qualificazione in Champions

La seconda annata in rossonero, sotto la guida di Stefano Pioli (subentrato a Giampaolo nel dicembre 2019), è quella della prima doppietta in Serie A, il 4 ottobre 2020 contro lo Spezia, e del primo gol nelle coppe europee, il 29 ottobre contro lo Sparta Praga nei gironi di Europa League.

Durante la stagione vi sono altre soddisfazione, infatti il 20 dicembre contro il Sassuolo segna, dopo appena 6.76 secondi, il gol più veloce nella storia del nostro campionato e nei top 5 campionati europei. L’annata si chiude con 40 presenze con 7 reti e 6 assist e la qualificazione in Champions League.

L’anno della consacrazione e dello Scudetto

Nella stagione 2021-22 tutto il mondo scopre Rafael Leao. Il portoghese esordisce in Champions League e il 28 settembre segna la sua prima rete contro l’Atletico Madrid nella sconfitta per 2-1. In campionato il Milan si gioca per tutto l’anno lo Scudetto con l’Inter e il 22 maggio 2022 i Rossoneri si laureano Campioni d’Italia battendo il Sassuolo per 3-0 con ben tre assist di Leao. Al termine della stagione le presenze sono 42 con 14 reti e 12 assist, abbastanza per essere eletto MVP del campionato.

La cavalcata in Champions e il rinnovo

Rafael Leao dopo il rinnovo

Nonostante lo Scudetto sul petto, il campionato 2022-23 del Milan è poco esaltante, mentre in Champions League i Rossoneri arrivano fino alle semifinali, sempre nel segno di Rafa Leao. Il portoghese migliora lo score dell’anno precedente e chiude la stagione con 48 presenze condite da 16 gol e 15 assist, tra cui quello in Champions League nei quarti contro il Napoli.

A fine anno arriva però il gol più bello, il 2 giugno 2023 arriva infatti il rinnovo fino al 2028 con Leao che giura amore al Milan.