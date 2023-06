Con Tonali se ne va anche Giulia: il rossonero le stava benissimo (FOTO)

Il calciomercato è cominciato da pochissimo, ma già è andata in scena una delle operazioni dell’estate. Tifosi increduli.

Nessuno lo avrebbe detto qualche mese fa, ma neanche qualche giorno fa a dire il vero. Sandro Tonali, giovane bandiera rossonera e, da sempre riconosciuto come una sorta di ‘capitan futuro’ del club, ha detto addio. Il giovane talento ex Brescia ha deciso di intraprendere una nuova avventura e partirà alla volta della Premier League, sempre più campionato dominatore sulla scena continentale.

Il calciatore e il club non hanno quasi potuto fare nulla, l’offerta è di quelle che non si possono rifiutare. Al Milan andranno circa 80 milioni di euro, bonus compresi, mentre Sandrino, tra parte fissa e bonus, andrà a percepire quasi 10 milioni di euro. Quasi il quadruplo rispetto a quello che il centrocampista percepiva con la maglia del club milanese. Anche lui, che tutti ricordiamo da bambino con la maglia del Milan, si è dovuto ‘arrendere’ ai soldi degli sceicchi arabi. Il Newcastle, suo nuovo club, è infatti una società di proprietà del fondo arabo PIF ed è ormai protagonista sul mercato (pare abbiano appena iniziato).

Con la maglia del Milan Tonali ha collezionato 130 presenze e 7 reti, vincendo con un ruolo cruciale il titolo della serie A nella stagione 2021/2022. Ma Tonali non sarà l’unico ad andare in Inghilterra. Con lui andrà anche la sua fidanzata Juliette Pastore, i tifosi rossoneri perdono quindi una nota quanto stupenda supporter. La ragazza partirà probabilmente con Sandro alla volta di Newcastle e non indosserà più la maglia rossonera.

Milan, chi è Juliette Pastore

Juliette Pastore è fidanzata ormai da anni con Tonali. I due ebbero una piccola crisi nel 2021 ma poi sono tornati più uniti che mai e ora non possono fare a meno, l’un dell’altro. Ovviamente Juliette andrà a Newcastle con Sandro e i due potranno intraprendere una vita tutta nuova. Juliette è molto attiva sui social dove conta oltre 120 mila follower e posta molto spesso. La ragazza tiene a sottolineare la sua indipendenza anche lavorativa, cercando di chiarire a tutti che non dipende dal suo compagno calciatore.

Ci sono tante foto di Juliette che allietano i follower e una, quella sopra nello specifico, fa molto male ai tifosi rossoneri. Solo due settimane fa la ‘wags’ era sugli spalti di San Siro con la maglia del Milan, incantevole con un sorriso e uno sguardo difficile da dimenticare. Purtroppo quella è stata l’ultima volta. Juliette non sarà più a San Siro con la maglia rossonera, e soprattutto non ci sarà più Sandro Tonali.