Conte vicino al Milan, la rivelazione: “Tutto vero”

Alla cerimonia di premiazione de “Il Timone d’Oro”, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro, aggiungendo un pensiero particolare per Silvio Berlusconi.

Nella serata odierna Antonio Conte è stato insignito del premio “Il Timone d’Oro”. La cerimonia si è svolta ad Arezzo, dove nel 2006 iniziò la carriera da allenatore.

“Svincolatosi” dal Tottenham nel marzo scorso, il tecnico è sulla piazza e non ha negato il desiderio di tornare a sedere su una panchina prestigiosa. Di seguito le parole concesse alla premiazione:

“Io ho sempre voglia di allenare, la mia passione non tramonta mai. Se dovesse accadere potrei davvero pensare di non fare più questo lavoro. Ad ogni modo non devo per forza cercare una panchina in maniera spasmodica, se dovessero capitare proposte serie e importanti, che mi diano stimoli, allora le prenderei in considerazione, in Italia o all’estero”.