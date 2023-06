David Beckham, il figlio Romeo sbarca in Premier League: accordo raggiunto

Un altro Beckham in Premier League: Romeo, figlio di David, è un nuovo giocatore di un importante club inglese

Solitamente tutto quello che riguarda una star del calcio mondiale come David Beckham fa sempre notizia. L’ex calciatore inglese, simbolo di Manchester United e Real Madrid, è tutt’ora una vera e propria icona di questo sport nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo da diverso tempo. Beckham, che ha vissuto anche un’esperienza in Italia con la maglia del Milan, è attualmente il presidente dell’Inter Miami, squadra di MLS, prossima destinazione di Lionel Messi.

Il figlio di David, Romeo, è una promettente ala destra, proprio come il papà. Classe 2002, Beckham Jr alla soglia dei 21 anni sta per fare un passo importante per la sua carriera: ha firmato con un club di Premier League.

Un altro Beckham in Premier League: è ufficiale

Romeo Beckham, che in passato era stato immortalato dal padre su Instagram con indosso la maglietta rossonera del Milan, nella prossima stagione giocherà con il Brentford B. L’annuncio è arrivato dal club stesso, che ha acquistato definitivamente Romeo Beckham dopo i 6 mesi di prestito dello scorso campionato. Per lui accordo di un anno, con opzione per il secondo.

Il 20enne ha fatto parte della squadra che a maggio ha sollevato la Premier League Cup, una competizione gestita dalla Premier League per squadre under 21: 15 presenze e 1 gol con le Bees.

“Abbiamo aggiunto Romeo alla nostra squadra a gennaio ed è stato fantastico per il gruppo. Abbiamo continuato a sviluppare concetti con lui sia in fase di possesso, che in fase di non possesso. Non vediamo l’ora che torni di buon umore per continuare a lavorare con lui la prossima stagione.”, ha dichiarato l’allenatore del Brentford B, Neil MacFarlane.

Di seguito, il comunicato con cui il club ha annunciato il suo acquisto: “Il Brentford Football Club è lieto di annunciare l’acquisto di Romeo Beckham dall’Inter Miami con un contatto di un anno con un’opzione per il club di un anno aggiuntivo”. Un’opportunità importante per il ragazzo, che avrà così modo di mettersi in mostra. Le qualità sono evidenti e l’esperienza in America, nel club di proprietà di suo padre, lo ha aiutato a migliorare. Adesso però è arrivato il momento di fare un passo importante e l’occasione è arrivata.