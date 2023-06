Clamoroso Donnarumma: “Solo lui”, Milan tradito di nuovo

Maignan non lo fa rimpiangere, ma a distanza di pochi anni dal mancato rinnovo nell’estate del 2021, Donnarumma potrebbe “tradire” di nuovo i tifosi rossoneri.

Una storia d’amore terminata ormai 2 stagioni fa quella tra Gianluigi Donnarumma e i tifosi del Milan che, grazie soprattutto all’arrivo di Mike Maignan in rossonero, hanno dimenticato facilmente il tradimento del portiere azzurro. Le richieste di rinnovo spropositate, dopo l’approdo in Champions League nell’annata 2020-2021, hanno fatto sì che il rapporto tra le parti si deteriorasse, fino all’annuncio dell’acquisto del portiere francese, goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ora Maignan è diventato un idolo incontestato della tifoseria milanista grazie alle sue prestazioni maiuscole, e tutti si augurano che possa restare a Milano quanto più tempo possibile nonostante le sirene dalla Premier League. Torniamo a parlare di Donnarumma, però, perché l’attuale portiere del PSG, in passato accostato anche alla Juventus, potrebbe presto finire di nuovo nei radar dello stesso club bianconero.

Juventus, Donnarumma per il post Szczesny: “Solo lui può sostituirlo”

Il probabile addio di Wojciech Szczesny al termine del contratto nel 2025, spalancherebbe le porte ad un clamoroso ritorno di fiamma di Gigio Donnarumma in Italia. L’estremo difensore della nazionale italiana di Roberto Mancini è la priorità dei bianconeri per la porta del futuro. A confermarlo sono arrivate anche le parole di un ex portiere, Luigi Turci, che ai microfoni di TVPlay ha detto la sua sull’eventuale futuro del portiere.

“Szczesny? Sostituirlo è difficilissimo. Per me per rimpiazzarlo ci vorrebbe solo il portiere della nazionale italiana. A Perin va la mia stima, ma onestamente ritengo che il ruolo che sta ricoprendo ora è perfetto. Se la Juve dovesse cedere Szczesny l’unico nome è Donnarumma. Bisogna trovare un portiere della stessa esperienza e solidità di Szczesny. Per me l’unico che potrebbe sostituirlo è lui”.

Tuttavia, e questo è un aspetto da prendere seriamente in considerazione, Donnarumma difficilmente riuscirà a liberarsi dal club parigino (contratto da 12 milioni fino al 2026) che, dal canto suo, siederebbe a trattare per la cessione soltanto per offerte superiori ritenute congrue all’attuale valore del portiere (non meno di 50 milioni di euro).

L’ex portiere rossonero non sta vivendo una delle sue migliori esperienze in Francia – aspetto che potrebbe aiutare la Juventus – e finora si è dimostrato tutt’altro che imprescindibile per i successi ottenuti in patria. Solo nell’ultima stagione, infatti, Donnarumma ha subito 52 reti stagionali in 48 presenze, mantenendo la rete inviolata in 14 occasioni tra tutte le competizioni.