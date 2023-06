La FIGC omaggia Berlusconi: la decisione ufficiale

Silvio Berlusconi è venuto a mancare oggi all’età di 86 anni. La sua morte lascia un vuoto sia nell’intera Italia, sia nel mondo del calcio e proprio per questo motivo la FIGC ha preso una decisione.

L’ex presidente del Milan rappresentava una vera e propria icona nell’ambito calcistico e la sua morte non è chiaramente passata in sordina. La FIGC ha deciso quindi di onorare la sua memoria durante l’intera settimana tributandogli un minuto di silenzio.

Morte Berlusconi, minuto di silenzio in tutte le competizioni

Berlusconi Milan – ANSA – spaziomilan-it

Di seguito la note ufficiale della FIGC dopo la morte di Silvio Berlusconi, il presidente più vincente nella storia del calcio italiano: