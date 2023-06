Funerale Berlusconi, folta delegazione milanista presente: da Scaroni a Baresi

Presente anche una delegazione di dirigenti ed gradi ex del Milan al funerale di Silvio Berluconi, storico ex presidente rossonero.

Il Duomo di Milano si riempie di volti familiari del calcio italiano in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Milan e figura di spicco del panorama calcistico. Tra le tante personalità che hanno raggiunto la cattedrale, si possono notare numerosi ex giocatori e dirigenti del Milan.

Tanti milanisti al funerale di Berlusconi

Ariedo Braida, figura di riferimento del Milan durante gli anni di successo di Berlusconi, si unisce alla cerimonia per rendere omaggio al magnate. Altri ex giocatori di rilievo presenti includono Dejan Savicevic, talentuoso centrocampista che ha lasciato il segno nella squadra rossonera, e Massimiliano Allegri, ex allenatore di successo che ha guidato il Milan alla conquista di importanti trofei. Naturalmente, non poteva mancare il presidente attuale del Milan, Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Franco Baresi e Daniele Massaro che rende omaggio a Berlusconi e testimonia l’impatto duraturo che l’ex presidente ha avuto sul club.

Arrigo Sacchi, leggendario allenatore del Milan, e Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del club, sono altri nomi di spicco che partecipano ai funerali. Demetrio Albertini, ex capitano del Milan, è presente per onorare la memoria di Berlusconi.

Tutto il mondo del calcio per le esequie di Berlusconi

Non solo ex giocatori, ma anche dirigenti di altri club italiani si uniscono al cordoglio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Pasquale Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sono tra le personalità presenti. Una delegazione dell’Inter, formata da Steven Zhang e Beppe Marotta, si unisce al tributo per Berlusconi.

La presenza del Monza, club guidato dall’amico di lunga data di Berlusconi, Adriano Galliani, è significativa durante la cerimonia. Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, è un altro rappresentante di un club di alto livello che partecipa ai funerali.