Futuro Ibrahimovic, l’indiscrezione: “Può tornare come dirigente del Milan”

Una clamorosa scossa nell’ambiente rossonero quella arrivata ieri. Il presidente del Milan Gerry Cardinale ha comunicato a Maldini e Massara la decisione di non proseguire più i rapporti lavorativi, l’annuncio del licenziamento non è ancora stato reso noto.

In questi giorni sembrano non finire più gli addii di figure storiche per il Milan. Nella giornata di domenica Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il calcio a 41 anni dopo aver contribuito alla vittoria dello scudetto nella stagione 2021-2022.

Ibrahimovic, futuro al Milan? Può tornare da dirigente: la situazione

Zlatan Ibrahimovic of AC Milan looks dejected during the Serie A match between AC Milan and US Salernitana 1919 at Stadio San Siro, Milan, Italy on 13 March 2023. Photo by Giuseppe Maffia. Milan Stadio San Siro Milan Italy Copyright: xGiuseppexMaffiax SP24-578-144

Secondo il Corriere dello Sport, la possibilità che l’attaccante svedese possa tornare al Milan da dirigente c’è. L’idea dell’ex calciatore di Juventus e Inter è quella di prendersi del tempo per riflettere, per poi poter tornare a ricoprire un ruolo importante nel Milan.

Ibrahimovic aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul suo possibile futuro da allenatore, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: