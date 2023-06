Non solo Milan su Samardzic: spunta un altro club di Serie A!

Dopo essere stato accostato negli ultimi giorni al Milan, ecco le ultime novità sul possibile futuro di Samardzic.

Secondo il Corriere dello Sport, oltre al Milan, anche il Napoli ha sondato il terreno per Lazar Samardzic. Il club partenopeo considera il serbo uno dei palpabili sostituti di Zielinski quando quest’ultimo lascerà Napoli. Infatti, il centrocampista nativo di Berlino è molto simile a Zielinski per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Nelle scorse settimane il Napoli ha già offerto 15 milioni all’Udinese, che ha rifiutato l’offerta.

Samardzic al Milan?

A questo punto non conosciamo quale sarà il futuro del centrocampista serbo, ma quest’ultimo è stato già ricercato dal Milan in due precedenti occasioni: nel 2020, quando giocava ancora nelle giovanili dell’Herta Berlino. Maldini volò fino in Germania per convincere il talento serbo, che alla fine però, preferì trasferirsi al Lipsia.

La seconda volta che il Milan ha cercato Samardzic risale all’anno scorso, quando il club rossonero stava cercando un trequartista. Alla fine però fu scelto Charles de Ketelaere.