Guler, rischio beffa per il Milan: c’è la notizia dalla Spagna

Il Milan continua a monitorare attentamente la situazione di Arda Guler, giovane talento del Fenerbache richiestissimo da vari top club europei.

Una volta formalizzata l’ormai imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Diavolo potrà avviare concretamente il proprio mercato in entrata per quest’estate. La cifra monstre ottenuta dal trasferimento dell’ex Brescia, pari a circa 75 milioni di euro, verrà infatti reinvestita per rinforzare l’organico di Stefano Pioli, ad oggi carente su diversi fronti.

Occorrono sicuramente nuovi interpreti in mediana: alla luce del grave infortunio di Ismael Bennacer e il mancato riscatto di Aster Vranckx, gli unici rimasti a disposizione in quel ruolo sono Tommaso Pobega e Rade Krunic. Invece, l’altra zona del campo dove la dirigenza intende intervenire è la trequarti, dove alcune partenze potrebbero liberare spazio per nuovi innesti di qualità: a tal proposito, uno degli obiettivi è proprio Arda Guler.

Calciomercato, Guler si allontana dal Milan: il motivo

Tra le molteplici proposte che gli sono arrivate in queste prime settimane di mercato, il baby-talento del Fenerbache dovrà ora prendere una decisione: c’è un fattore che, però, rischia di abbassare le chances di vederlo in rossonero.

Come già raccontato negli scorsi giorni, la concorrenza che i rossoneri dovranno affrontare per assicurarsi il cartellino di Arda Guler è altissima. Su tutte, c’è una squadra che più di tutte rischierebbe di ostacolare pesantemente il Milan.

Si tratta del Siviglia che, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe una destinazione graditissima della famiglia dell’esterno classe 2004: in particolare, i familiari del giocatore apprezzerebbero gli ottimi risultati avuti dal club spagnolo negli ultimi anni nel formare giovani talenti e future stelle del calcio mondiale.

Al momento, però, sempre stando alle indiscrezioni del portale spagnolo, i campioni dell’ultima edizione dell’Europa League sarebbero frenati dagli alti costi che comporterebbe l’operazione: i numerosi interessamenti hanno fatto sì che il versamento della clausola rescissoria da 17 milioni di euro potrebbe addirittura non essere sufficiente per chiudere l’affare.

Moncada e Furlani, che sono ormai al capo delle operazioni di calciomercato, sperano dunque in una definitivo dietro front da parte dei Rojiblancos per poter dare una forte accelerata alle negoziazioni. Rimangono da capire gli sviluppi riguardo il tesseramento di calciatori extracomunitari: se dovesse essere confermato l’approdo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, a quel punto il Diavolo sarà costretto a scegliere solo uno tra Arda Guler, Daichi Kamada e Samuel Chukwueze per l’ultimo slot rimasto disponibile.